Le parole del governatore Fontana sui contagi in Lombardia e gli aiuti economici in arrivo.

Il governatore della Lombardia, Attilio Fontana ha svelato che i numeri della Regione attualmente sono da zona arancione, non da zona rossa. Il presidente ha parlato anche degli indennizzi economici previsti nel pacchetto di misure approvato dalla giunta lombarda, che arriveranno con bonifico immediato entro il 31 dicembre.

Le parole di Attilio Fontana

Attilio Fontana, governatore della Lombardia, è stato in collegamento con Mattino 5 e ha parlato dei numeri della sua Regione. “Il nostro Rt è sceso in maniera sostanziale, tanto che in base ai numeri noi rientreremmo oggi in una zona arancione. In base al Dpcm si devono confermare i dati per due settimane, quindi noi fino al 27 novembre resteremo in zona rossa” ha spiegato Attilio Fontana, pronto per rientrare nella zona arancione e orgoglioso degli ottimi risultati della Lombardia.

Ad oggi nella Regione i nuovi casi positivi sono 8.448, su 38.283 tamponi. C’è stato un aumento dei decessi, che sono diventati 202, e la percentuale tra tamponi effettuati e positività riscontrate è pari al 22.06%. I ricoveri sono saliti a 120 unità, per un totale di 7.901, con 18 pazienti in terapia intensiva.

Attilio Fontana si è dichiarato particolarmente orgoglioso per i passi avanti della Lombardia e per il calo dell’indice Rt.

Spera di poter diventare al più presto zona arancione e di poter avere un Natale in sicurezza ma anche in libertà. “Credo che sia meglio un po’ di cautela all’inizio che dover poi rincorrere una ripartenza della corsa del virus. É meglio avere un po’ di cautela iniziale e cercare di metterci in sicurezza. Anche perché dobbiamo fare il Natale e dobbiamo farlo con una certa libertà” ha spiegato il presidente della Lombardia, rispondendo alla domanda se sia troppo restrittivo dover aspettare il 27 novembre per ottenere un passaggio della Regione da zona rossa ad arancione.