Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha fissato per giovedì 19 novembre alle 16 il vertice tra le regioni e il governo centrale.

Il ministro per gli Affari Regionali Francesco Boccia ha fissato per giovedì 19 novembre alle ore 16 il vertice in videoconferenza chiesto dalle regioni al fine di ridiscutere i parametri con cui vengono classificate le diverse zone di rischio epidemiologico.

All’incontro sarà presente anche il presidente dell’istituto Superiore di Sanità Silvio Brusaferro.