Covid, Zampa: “Faremo di tutto per un Natale tradizionale”

La promessa di Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute.

La seconda ondata di Coronavirus ha colpito tutto il mondo, compresa l’Italia, che al momento è divisa in tre zone di rischio: gialla, arancione e rossa. Le nuove misure anti-Covid sono state studiate per riuscire a contenere la diffusione del virus, nella speranza di avere un Natale più tradizionale.

Zampa sul Covid a Natale

La situazione in Italia in questo momento è molto particolare. Le Regioni sono state divise in tre aree di rischio e hanno delle norme in vigore adatte. Le decisioni prese con l’ultimo Dpcm sembrano funzionare, tanto che in diverse Regioni si sta registrando un calo di casi di Covid. Il 3 dicembre verranno prese ufficialmente nuove decisioni che riguardano il periodo delle feste e al momento il Governo sta valutando diverse ipotesi, come lo shopping serale e la possibilità di spostarsi da una regione all’altra per raggiungere i parenti stretti.

“Faremo di tutto perché il Natale sia reso più tradizionale possibile, ma è ovvio che non si potrà minimamente cedere alla tentazione di lasciare, che rivediamo il film che abbiamo già visto durante l’estate” è stata la dichiarazione di Sandra Zampa, sottosegretario al Ministero della Salute, ospite di Agorà su Rai Tre. Zampa ha spiegato che si cercherà di dare alle persone la possibilità di vivere delle feste “normali“, ma tutto dovrà essere fatto in sicurezza, senza quel “liberi tutti” che ha caratterizzato i mesi estivi.

Mantenendo la situazione sotto controllo si potranno concedere maggiori libertà, cercando di evitare il via libera totale.