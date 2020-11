Di Maio assicura che il vaccino per il coronavirus arriverà presto e l'Italia sarà in prima linea.

Il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, durante il suo intervento a Radio Anch’io, su Rai Radio1, ha detto che l‘Italia sarà uno dei primi paesi al mondo a ricevere le dosi di vaccino per il coronavirus. “L’Italia – ha detto dalla Farnesina – è parte di accordi internazionali per i vaccini contro il coronavirus che si basano sul principio che non si possa lucrare sui vaccini.

Siamo negli accordi con Pfizer e AstraZeneca, si tratta degli studi più avanzati e l’Italia sarà tra i primi Paesi al mondo a ricevere un vaccino”.

Coronavirus Di Maio vaccino

Parole di speranza quelle di Di Maio che, già nelle scorse settimane, aveva annunciato al Tg1 che “entro la fine dell’anno e l’inizio del prossimo potremo cominciare le vaccinazioni“.

Un filone seguito anche dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che più volte negli ultimi discorsi per introdurre i nuovi dpcm ha dato per certo l’arrivo dei flaconi anti covid-19 già a dicembre.

Di Maio ha toccato poi altri aspetti nel corso del suo intervento a Rai Radio1, dal Mes al Ponte Morandi, fino ad arrivare all’ipotesi paventatasi nelle ultime ore ovvero il possibile ingresso di Forza Italia, e dunque di Berlusconi, nella maggioranza. Il ministro degli Esteri è netto su questo punto: “La lealtà istituzionale è un bene, ma non ha senso discutere ingresso di ForzaItalia in maggioranza”. Bene dunque al dialogo con le opposizioni, ma ognuno rimanga al suo posto.