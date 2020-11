Le parole del premier Giuseppe Conte sul Natale e le feste: come comportarsi per evitare un nuovo aumento dei contagi.

Il Natale sta per arrivare e come ogni anno è molto atteso. Il 2020 è, però, un anno molto particolare, in cui il mondo è stato duramente colpito dalla seconda ondata di Coronavirus. Per questo le feste saranno molto diverse rispetto a come siamo abituati.

Nessuna decisione è stata presa, al momento, ma si attende per dicembre un nuovo Dpcm che regolerà anche le festività. Nel frattempo, il premier Conte ricorda che per sconfiggere il Covid bisognerà prestare particolare attenzione a evitare gli assembramenti, anche a Natale.



Conte sul Natale al tempo del Covid

Al momento pare che in molte Regioni, grazie anche alle regole dell’ultimo Dpcm, i contagi stiano lievemente diminuendo. Queste norme saranno in vigore fino al 3 Dicembre, data in cui il Governo dovrà decidere come affrontare il periodo delle feste. Sono state fatte numerose ipotesi, alcune delle quali sono ancora in fase di valutazione, ma è presto per prendere delle decisioni. “A Natale dobbiamo già predisporci a passare le festività in modo più sobrio: veglioni, festeggiamenti, baci e abbracci non è possibile.

Al di là delle valutazioni scientifiche occorre buonsenso” ha spiegato Giuseppe Conte, che sembra aver deciso di riportare le persone con i piedi per terra, mettendo al primo posto la salute.

“Una settimana di socialità scatenata significherebbe pagare a gennaio un innalzamento brusco della curva, in termini di decessi, stress sulle terapie intensive. Non ce lo possiamo permettere. Dobbiamo prepararci a un Natale più sobrio, anche se pensiamo ci si possa scambiare doni e permettere all’economia di crescere” ha aggiunto il premier, che spera di poter lasciare qualche piccola libertà agli italiani.

Seguendo la logica e il buonsenso, è chiaro che il Natale non potrà essere come quello degli anni passati, ma probabilmente ci sarà la possibilità di andare a comprare i regali e scambiarseli con i parenti più stretti (senza dimenticare di disinfettarli).