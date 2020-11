Covid, Giulia Bongiorno positiva: “Bonafede non ci ha protetto”

Alla luce della sua positività, l'ex ministra Giulia Bongiorno ha accusato Bonafede di non aver fatto nulla per proteggere chi lavora nei tribunali.

Alla luce della sua recente positività, l’ex ministra della Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno ha accusato l’attuale guardasigilli Alfonso Bonafede di non aver fatto nulla per proteggere dal contagio chi lavora nei tribunali: “Il ministro Bonafede non solo non ha protetto noi che lavoriamo in tribunale durante la prima ondata di Covid-19, ma non ci protegge nemmeno adesso.

In attesa della seconda ondata, ampiamente prevista, avrebbe avuto tutto il tempo di approntare le strategie e le risorse necessarie per metterci in condizione di lavorare in sicurezza”.