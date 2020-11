Il ministro della Salute Speranza ha firmato l'ordinanza con cui proroga la zona rossa in Lombardia e Piemonte.

Lombardia, Piemonte continueranno a rimanere in zona rossa: lo ha stabilito un’ordinanza del ministro Speranza che proroga le misure attualmente in vigore anche in Sicilia, Puglia, Calabria e Valle d’Aosta.