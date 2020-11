Il sondaggio Supermedia Youtrend mostra che la Meloni è in continua crescita di consenso.

Anche in tempo di pandemia i sondaggi politici non vanno mai in vacanza, ed ecco dunque che anche oggi, venerdì 20 novembre 2020, torna la Supermegia – Youtrend, ovvero una rilevazione che incrocia tutti gli ultimi dati in tema di preferenza di voto degli italiani.

A presentare l’analisi è stato Lorenzo Pregliasco, cofondatore di Youtrend, nel corso del suo intervento su La7 ad Ommibus. Nel panel di numeri mostrato si apprende subito che se Lega e Pd perdono qualche passo, dietro continua a crescere, seppur di poco, Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni.

Sondagio Supermedia Youtrend: cresce la Meloni

Andando con ordine, al momento il primo partito in Italia resta la Lega di Matteo Salvini, che però dalla primavera del 2018 in poi sembra aver perso un po’ il proprio vigore.

Ora si attesta al 24%, con un calo nel periodo considerato di 0,3 punti percentuali. Nella stessa misura scende anche il Pd di Nicola Zingaretti, seconda fora del paese arenata al 20,7% del consenso popolare.

Fin qui nulla di diverso rispetto al consueto, ma dietro non si può non notare la crescita costante di Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni che guadagna un nuovo 0,1% che lo porta al 16,1% del gradimento e lo incorona terza potenza del paese.

Un sorpasso, quello di FdI, ormai conclamato sul Movimento 5 Stelle che tra l’altro perde ancora uno o,2 % e si ferma al 15,2%.

Stabile resta invece Forza Italia di Silvio Berlusconi al 6,8%, seguito da La Sinistra di Nicola Fratoianni al 3,2% (+0,2%), Italia Viva di Matteo Renzi al 3,4% (- 0,1) e Azione di Carlo Calenda al 3,1 (- 0,1).