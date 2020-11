Extra Cashback, la nuova misura economica al vaglio del Governo

Il Governo, in queste ore, sarebbe al lavoro per garantire una nuova misura economica per il mese di Dicembre: è l'extra cashback.

Nuove misure economiche in vista per il periodo natalizio, il governo infatti, sarebbe al lavoro per garantire un extra cashback di Natale. Vediamo in cosa consiste e come richiederlo.

Extra Cashback, la nuova misura economica

Extra cashback. Sarebbe questa la nuova misura economica al vaglio del governo, per rilanciare i consumi nel periodo natalizio.

In base alle prime informazioni che sono trapelate, si tratterebbe di un rimborso del 10% , per un massimo di 150 euro, per le spese effettuate con carte e app nel mese di Dicembre. La misura andrebbe ad aggiungersi a quella già presente del bonus acquisti.

A chi spetta?

Potranno farne richiesta coloro che spenderanno minimo 1500 euro entro Dicembre, ma che concluderanno i loro acquisti con moneta elettronica. Banditi dunque i contanti.

Quante transazioni occorre effettuare?

Per avere diritto al rimborso da 150 euro, è necessario effettuare almeno 10 transazioni con carta, con il divieto di frazionare i pagamenti per aumentare le transazioni. Nel 2021, quando il meccanismo sarà ben collaudato, saranno richieste per il primo semestre minimo 50 transazioni, e altre 50 per il secondo.

Il rimborso secondo le previsioni, dovrebbe arrivare entro fine anno, tramite bonifico sul proprio conto.

Attualmente comunque, non è stata ancora decisa la data per dare inizio alla nuova misura, in ogni caso dovrebbe essere avviata per i primi di dicembre.

Come si può usufruire della nuova misura?

Per poter usufruire della nuova misura economica, sarà necessario essere maggiorenni e residenti in Italia. Inoltre si renderà indispensabile scaricare l’app Io, e registrare le carte che si intendono usare per gli acquisti, fornire il proprio codice fiscale e l’Iban, perché i rimborsi arriveranno direttamente sul conto corrente.

Per il momento non saranno considerati validi gli acquisti effettuati online, ma solo quelli che avverranno in un negozio fisico.

A quanto ammonta il massimo dei rimborsi?

Per il mese di Dicembre è previsto un massimo di 150 euro di rimborso, mentre dal prossimo anno, la soglia massima raggiungibile sarà di 3450 euro, sommando però tutti i rimborsi:

extra cashback di Natale (150 euro);

cashback (da 300 euro)

super cashback (da 3000 euro)

Il super cashback è un premio da 3mila euro destinato ai 100 mila cittadini che useranno maggiormente la moneta elettronica.