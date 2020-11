"Il reddito di cittadinanza ha aiutato oltre 245 persone": è polemica per il bilancio del M5s, rilanciato sui social dalla pentastellata Stefania Mammì.

“Nel 2019, 245 persone sono uscite da una condizione di grave povertà grazie al Reddito di Cittadinanza“. Queste le parole, pubblicate su Facebook, di Stefania Mammì, esponente del Movimento 5 stelle. “Abbiamo realizzato ciò che molti ritenevano impossibile – incalza -. Questa è davvero una rivoluzione, eppure qualche politico periodicamente afferma che il Reddito di Cittadinanza è una misura inutile addirittura da abolire”.

“Per noi è un dovere difendere questa misura che rimette finalmente al centro i cittadini dando un sostegno a tutte quelle famiglie in grave difficoltà, perché lo Stato ti è vicino e non ti lascia solo”, ha concluso.

Il reddito di cittadinanza ha aiutato 245 persone?

Il post della grillina non ha mancato di fare discutere. Se, infatti, il Reddito di cittadinanza, avesse aiutato solo 245 persone, il suo fallimento sarebbe di fatto una conferma. “Risultato straordinario – fa notare un’utente in un commento al post -. Meno di una persona per giorno di governo vostro. L’unica cosa nella quale ve la cavavate era nelle boutades da social. Adesso neanche più quello”.

Probabile dunque che di fianco a quel 245 ci fosse un “mila”. In questo caso la cifra di persone effettivamente aiutate sarebbe vicina a quella reale. Questo errore, che in realtà è solo il primo del post (il secondo è avere riportato il termine “persone” e non “famiglie”), però non è frutto di una semplice disattenzione, ma probabilmente dell’incapacità di interpretare i dati e dalla voglia di ripetere i proclami dei vertici del partito.

“Ripetete slogan e non siete neanche in grado di farlo correttamente, o di correggervi – ha fatto notare Davide -. 245 persone, che gran successo”.

Ini ogni caso, secondo i calcoli del primo rapporto annuale sul Reddito di Cittadinanza, nel 2019 il provvedimento ha portato circa 245 mila famiglie al di sopra della soglia di povertà assoluta. Risultato che non può essere visto come un successo, dato che le famiglie in difficoltà economiche in Italia sono più di 10 milioni.