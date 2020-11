Continuazione del meccanismo delle fasce con misure differenziate tra regioni: è quanto prevede Sileri per le vacanze di Natale.

Il viceministro della Salute Pierpaolo Sileri ha affermato che è ancora presto per parlare delle misure in vigore a ridosso del Natale ma che ipotizza ci saranno delle differenze tra regioni. In base all’andamento epidemiologico, alcuni territori potranno tornare gialli e altri rimarranno rossi.