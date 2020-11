Iniziato il Consiglio ministri a Palazzo Chigi, l'esecutivo a lavoro anche per il nuovo dpcm.

È iniziato poco dopo le 20:30 il Consiglio dei ministri n.79 a Palazzo Chigi. La riunione dell’esecutivo era inizialmente fissata per oggi, 24 novembre, alle ore 18:00, ma è slittata di quasi 3 ore per via del prorogarsi di impegni precedenti.

All’ordine del giorno, stando a quanto riferito dal sito del governo, ci sono discussioni legate a materie di politica estera, di affari regionali e politiche giovanili e sportive. La realtà è che è ipotizzabile pensare che i ministri si confronteranno anche su quello che dovrà essere il nuovo dpcm del 4 dicembre che, come noto, riguarderà le misure che gli italiani saranno chiamati a rispettare anche durante il delicato periodo delle vacanze di Natale.

Consiglio ministri n.79 a Palazzo Chigi

Questo l’ordine del giorno previsto per Consiglio ministri n.79 a Palazzo Chigi: