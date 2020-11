Il post shock di Fraschini sulla selezione naturale del Covid

Su facebook è polemica per il post del consigliere pavese Fraschini contro gli anziani: "W la selezione naturale del Covid"

È finito nella bufera un consigliere comunale della città di Pavia, a causa di un commento che ha suscitato l’indignazione del mondo dei social. Su Facebook Niccolò Fraschini, della lista civica Pavia Prima, ha fatto riferimento alla “selezione naturale” del Covid: su di lui sono piovute grosse critiche.

Covid, il post contro gli anziani

Un post scioccante pubblicato su Facebook ha gettato Niccolò Fraschini, consigliere comunale pavese, al centro delle polemiche. “Ormai questo piagnisteo sulle vittime penso che abbia stufato tanti italiani, per salvare poche migliaia di vecchietti stiamo rovinando la vita a un sacco di giovani“. È così che il consigliere della lista civica Pavia Prima ha chiesto la riapertura e l’allentamento delle misure a causa della pandemia.

Il post di Faschini contro gli anziani ha suscitato l’indignazione del popolo del web, come riporta La Provincia Pavese. Il post presente sul profilo del consigliere pavese terminava così: “è ora di riaprire, W Darwin!“. Il riferimento è ovviamente alla selezione naturale al centro degli studi del biologo inglese.

Fraschini parla di strumentalizzazione

Al centro della polemica, il consigliere Fraschini si è difeso parlando di strumentalizzazione e di “frasi estrapolate dal contesto”.

Frasi che, in realtà sembrano avere un significato ben preciso. Ma per Niccolò Fraschini non è così: il consigliere ha anche dichiarato “vicinanza agli anziani“. Non è la prima volta che il consigliere di Pavia Prima finisce al centro delle polemiche sul web: in primavera aveva commentato i napoletani, “che hanno l’immondizia nelle strade e ci schifano“, i francesi con “che non hanno il bidet” e pure i romeni “che hanno i bambini che vivono nelle fogne nella capitale“.

Insomma, il lupo perde il pelo ma non il vizio.