Il governatore del Veneto: "Con nostre regole si potrebbe anche sciare: le sottoporremo al Cts"

Le piste da sci di tutta Italia rischiano di rimanere chiuse per via della pandemia legata al Covid. Il Presidente del Veneto Luca Zaia non si trova d’accordo e prova a convincere il Governo a riaprire. “I nostri tecnici hanno stilato un documento con le prescrizioni che se adottate e seguite con scrupolo possono consentire l’avvio regolare della stagione sciistica – dice, in un’intervista pubblicata dal Corriere della Sera -.

Adesso sottoporremo le nostre linee guida al Cts”.

Piste da sci chiuse per Covid

Se il governo optasse per lo stop allo sci, Zaia ha affermato che accetterà alla decisione, ma a tre condizioni: “Una comunicazione chiara, seria, non catastrofista. Non poter sciare a Cortina, per esempio, non vuol dire non poter visitare Venezia”. Inoltre, “ciò valga per tutta l’Europa. Non si può vietare lo sci in Alto Adige e consentirlo in Carinzia”.

Per quanto riguarda l’ultima condizione: “I ristori al momento sono previsti solo per chi opera nelle zone rosse”, ma le restrizioni colpirebbero anche le zone gialle come il Veneto. ”È come se ci si dovesse per forza ammalare per poter avere le cure”, conclude il governatore leghista.

Il Natale comunque sarà domestico. “Chi pensa di rivedere film degli anni Ottanta e Novanta si sbaglia di grosso – ha spiegato Zaia.

Piuttosto “cerchiamo di sostenere produttori, ristoratori, commercianti comprando prodotti tipici, sfruttando l’asporto e il delivery”.