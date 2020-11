Regna ancora l'indecisione sul nome del prossimo commissario alla sanità in Calabria: saltata anche la nomina, che appariva certa, di Mostarda.

Ennesima fumata nera per la nomina del commissario alla sanità in Calabria: la scelta di Narciso Mostarda sembrava ormai definitiva ma nella notte il veto del Movimento Cinque Stelle l’ha fatta saltare. Tra le nuove ipotesi spunta anche il nome del coordinatore del Comitato tecnico-scientifico Agostino Miozzo.

Commissario Calabria: salta anche Mostarda

Il medico che dirige la Asl Roma e che aveva proposto il ministro dell’Economia Gualtieri appariva ormai ad un passo dalla nomina, ma il Consiglio dei Ministri notturno si è concluso con la contrarietà dei pentastellati e lo slittamento della scelta della nuova figura.

Il M5S starebbero spingendo su Luigi Varatta, già prefetto a Reggio Calabria, Crotone e Firenze ma anche sub commissario in una Asl di Bari.

Su di lui ha avuto modo di esprimersi il Procuratore della Repubblica di Catanzaro Nicola Gratteri. Ospite a Di Martedì, si era mostrato scettico sulle sue competenze nel mondo della sanità: “Faceva il prefetto, ora mi pare che da un anno sia in pensione. Non so poi nel mondo della sanità quali competenze…se ce la farà, non ce la farà. Io penso che oltre a un prefetto ci voglia gente competente“.

Si attende quindi la convocazione di un altro Consiglio dei Ministri per discutere della nuova nomina dopo che l’incarico da commissario è vacante da settimane. Dopo le dimissioni di Saverio Cotticelli, hanno infatti rinunciato a ricoprire il ruolo i due neonominati Giuseppe Zuccatelli e Eugenio Gaudio. Saltata anche l’ipotesi di affidarlo a Gino Strada, la via appare sempre più in salita.