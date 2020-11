Morte Maradona, il tweet di Gasparri: “È Pelè il più grande di tutti”

"Pelè è il più grande", il tweet di Gasparri dopo la morte di Maradona.

Sta facendo molto discutere il tweet che il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha scritto a seguito della morte di Diego Armando Maradona avvenuta nel tardo pomeriggio di ieri, 25 novembre, in Argentina. Mentre il mondo del calcio, e non solo, si mobilita per omaggiare il Pibe de Oro, il forzista scrive su Twitter a corredo di una foto di Pelè: “Il più grande calciatore di tutti i tempi”.

Una chiara presa di posizione contro Maradona e la vecchia sfida tra i due campioni del calcio che fu, l’argentino contro il brasiliano. Il tweet ha ricevuto molte critiche per la poca sensibilità mostrata e per quel palese volere del senatore di andare a screditare un dio del calcio, per via di tutto quello che lo ha riguardato fuori dal rettangolo di gioco.

Morte Maradona, il tweet di Gasparri

Gasparri, noto amante del calcio e romanista sfegatato, è come noto un professionista della polemica. Spesso i suoi tweet sono divisivi al punto tale che è opinioni diffusa che il senatore calchi la mano solo per far parlare di se. Ipotesi, naturalmente, che però non rendono meno inopportuno il suo messaggio. Esporre Pelè con le coppe in mano e definirlo il più grande di tutti i tempi (opinione più che lecita in quanto figlia di una soggettività in cui non si intende entrare) a poche ore dalla morte del suo “rivale” sportivo per eccellenza è senza dubbio una caduta di stile.

Nei commenti al tweet, Gasparri continua poi a dare il meglio di se. A chi gli scrive “Ma una volta STAI ZITTO..non sai cosa significhi il rispetto e per l’ennesima volta lo hai dimostrato”, lui risponde con “Taci”. E ancora a “Il buon gusto, questo sconosciuto!”, il forzista replica con “Il tuo”.