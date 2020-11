Il Consiglio dei Ministri si è concluso da poco ed è stato dato il via libera al decreto Ristori Quater. Molte le novità.

Si è concluso il Consiglio dei Ministri che il Presidente del Consiglio ha convocato intorno alle 22.30. Si è discusso delle misure che a breve saranno incluse nel decreto Ristori.

Si è discusso delle misure urgenti che verranno attuate per far fronte all’emergenza Covid-19.

Questo il tema del cdm che il Presidente del consiglio Conte che ha convocato alle ore 22.30

Molti i punti che potrebbero essere messi sul tavolo del Governo a cominciare dai 23 articoli contenuti nel nuovo Ristori Quater. Stando a quanto riferito da Adnkronos si potrebbe discutere sull’indennità di mille euro riconosciuta ai lavoratori che sono stati penalizzati dalla pandemia come i lavoratori dello turismo e dello spettacolo e degli 800 euro che saranno riconosciuti al cococo dello sport.

Oltre a ciò dovrebbe essere prevista una proroga dei termini per i versamenti delle cartelle fiscali al primo marzo del 2021. Sarà prevista inoltre una doppia proroga all’irap al 10 dicembre che potrebbe essere posticipata ulteriormente al 3 aprile. Il Fondo destinato alla ristorazione potrebbe invece subire una riduzione passando dagli attuali 600 mln previsti a 200 mln.

In arrivo 250 mln per le Regioni

Nella bozza del decreto Ristori quater sono previsti 250 milioni destinati alle Regioni per far fronte a scadenze per quanto riguarda debiti finanziari.

Nella Bozza è riportato: “Fermi restando gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario è assegnato alle regioni a statuto ordinario un contributo per l’anno 2020 di 250 milioni di euro” da destinare ”al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020”.

Cosa prevede il Ristori Quater

Il Consiglio dei Ministri ha dato ufficialmente il via al quarto Decreto Ristori. La novità più significativa sono gli 8 miliardi che sono stati destinati a tutte quelle attività che sono state chiuse causa Covid.

Molte le ipotesi confermate a cominciare dallo slittamento dell’irap al 10 dicembre. Altre due novità molto importanti sono i 10 milioni destinati ai bus panoramici nonché i 350 milioni destinati alle fiere. Anche il settore della cultura e dello spettacolo riceverà con il Ristori quater un supporto importante ad iniziare dai 90 milioni per il Fondo emergenze spettacoli e 50 milioni per il fondo imprese culturali. Ultimo ma non meno importante il 31 marzo 2021 avranno luogo le elezioni supplettive per la Camera e il Senato.

Perché il cdm in tarda serata?

Se lo sono chiesti in molti. Perché il Presidente del Consiglio convoca il consiglio dei ministri in tarda serata? In molti hanno posto delle ipotesi. Il Partito Democratico ad esempio ha dichiarato a questo proposito: “Non ha tutti i torti a volere questi incontri a tardissima ora: la gente sta a casa, grazie al coprifuoco voluto proprio dal governo, e non può venire davanti a palazzo Chigi a protestare”. Una risposta che nella sua ironia nasconde comunque un messaggio molto significativo.