Il ministro Francesco Boccia ha confermato la volontà del governo di lasciare il coprifuoco dalle 22 anche nella notte di Capodanno.

Dopo la conferma da parte di Speranza, a ribadire che anche a Capodanno sarà in vigore il coprifuoco è stato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia. L’esponente del governo ha spiegato che la linea da adottare è quella della prudenza e dunque “se decidiamo che c’è un limite orario per gli spostamenti e che si torna a casa indipendentemente da quello che c’è da fare l’inizio dell’anno si festeggerà a casa“.