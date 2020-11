I decreti legge voluti dall’ex ministro Salvini sono storia passata. La Camera ha votato la fiducia al decreto immigrazione.

298 favorevoli, 224 contrari e zero astenuti su un totale di 522 presenti. Questi i numeri che hanno portato al voto della fiducia al decreto immigrazione che va idealmente almeno in parte i decreti sicurezza dell’ex Ministro Matteo Salvini. Molte le novità introdotte con il decreto ad iniziare dalla riduzione delle Multe all’Ong passando dai tempi per ottenere la cittadinanza italiana che dai 4 anni previsti passa ai 3 anni.

Un’altra importante modifica riguarda l’accesso nei locali pubblici che sarà vietato a chi ha commesso violenza negli ultimi tre anni (daspo urbano). A questo proposito Matteo Salvini ha dichiarato con un post su Twitter: “Gli italiani sono preoccupati per salute e lavoro, ma la maggioranza occupa la Camera con il decreto clandestini. La Lega farà dura battaglia”.

Votata fiducia “Decreto immigrazione”

Con il nuovo decreto sarà introdotta la daspo urbana che vieta a chi ha commesso violenze negli ultimi tre anni di entrare in bar e locali.

Nel frattempo il leader della Lega Matteo Salvini ha annunciato su Facebook che sarà data battaglia a quello che ha chiamato “Decreto clandestini”. “Divieto di spostamento tra regioni dal 20 dicembre al 6 gennaio, patrimoniale su casa e risparmi, Camera impegnata nel riaprire porti e portafogli per il business dell’immigrazione clandestina.

Da Lega e centrodestra battaglia giorno e notte per fermare il Decretoclandestini”, questo il post del leader della Lega su Facebook.