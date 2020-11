Covid, ristoranti aperti la sera: oggi la riunione delle Regioni

Covid e ristoranti aperti la sera: la proposta della Liguria non trova l'appoggio del governo.

Giornata decisiva quella di oggi, lunedì 30 novembre, per definire quelle che saranno le possibili regole che verranno inserite nel prossimo dpcm, quello con cui gli italiani affronteranno il periodo del Natale. Nello specifico oggi alle 17:00 ci sarà la Conferenza delle Regioni e delle province autonome che, in seduta straordinaria, discuteranno le misure che dovrebbero rimanere in atto fino al 6 di gennaio.

Al centro delle polemiche ci sono gli spostamenti tra i singoli territori, con il governo che vorrebbe vietarli, specie a ridosso delle feste, e la riapertura serale dei ristoranti chiesta da qualche governatore.

Covid, ristoranti aperti la sera

Alcune Regioni vorrebbero i ristoranti aperti la sera, almeno nei giorni di festa, ivi compresi Natale e Santo Stefano.

A guidare questa linea di pensiero c’è il governatore della Liguria, Giovanni Toti, che propone di istituire una zona bianca nelle regioni con una situazione migliore per consentire a bar e ristoranti di guadagnare e, con l’eliminazione del coprifuoco, ai fedeli di andare a messa. Dubbi in tal senso arrivano sopratutto dai presidenti di Regione più prudenti come De Luca e Zingaretti, così come dal ministro degli Affari Regionali Boccia.

Toti, in assenza di Bonaccini ancora alle prese con il covid, è il presidente delle Regioni e per questo nella conferenza sarà lui a presiedere. “Ritengo – ha detto Toti – che nei giorni delle prossime festività i ristoranti debbano poter rimanere aperti anche la sera, perché hanno già sofferto tanto”. Una crociata la sua che sembra al momento non trovare l’appoggio da parte del governo che invece ha optato per una guida molto più prudente per evitare di ripetere gli stessi errori commessi durante l’estate.