Il nuovo dpcm dovrebbe prevedere il divieto di spostamento tra regioni nel periodo dal 20 dicembre al 6 gennaio 2020.

Spostamenti tra regioni vietati dal 20 dicembre al 6 gennaio: è quanto prevedrebbe il nuovo dpcm in vigore dal 4 dicembre per evitare assembramenti durante le festività natalizie. Il divieto riguarderebbe tutti i territori, anche quelli gialli, per “impedire di ripetere quanto accaduto la scorsa estate“.

Nuovo dpcm: spostamenti tra regioni vietati

Si tratta dei quindici giorni che spaventano maggiormente scienziati e governo perché quelli in cui si concentrano Natale e Capodanno. Di qui la decisione di istituire un blocco dei movimenti non comprovati da esigenze di necessità per ridurre il rischio di contagio tra persone di regioni diverse. Tra i motivi per cui sarà possibile spostarsi, oltre ai consueti relativi a salute e lavoro, dovrebbe esserci anche il ricongiungimento con i parenti stretti (ipoteticamente questi comprendono anche i partner conviventi).

Le uniche deroghe potrebbero essere consentite agli studenti che hanno spostato la residenza o il domicilio nella città dove si sono trasferiti per motivi di studio. Per loro potrebbe quindi essere concessa la possibilità di tornare a casa anche durante il periodo del blocco. Chi dovrà raggiungere le seconde case lo dovrà fare prima del 20 dicembre (a meno che non abbia lì la residenza). Sarà comunque sempre consentito rientrare presso il proprio domicilio anche nel periodo del divieto di spostamenti.

Maggiori certezze si avranno comunque nella giornata di mercoledì 2 dicembre quando il titolare della Salute illustrerà il testo del nuovo decreto in Parlamento. Il provvedimento sarà frutto di una mediazione tra il Premier Conte, che vorrebbe allentare leggermente le maglie, e i ministri Boccia, Franceschini e lo stesso Speranza che, come gli scienziati, tendono dalla parte delle restrizioni.