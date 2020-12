"Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione" è un volume in vendita su Amazon, che ha lasciato tutti senza parole.

Su Amazon, nella categoria “Scienze Politiche“, c’è un libro che risulta il più venduto in assoluto e che ha lasciato tutti senza parole, piazzandosi addirittura davanti a “Una terra promessa” di Barack Obama. Il titolo di questo volume è “Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione” ed è firmato da Alex Green, nome che però non si esclude sia uno pseudonimo.

Il libro dedicato a Salvini

Si intitola “Perché Salvini merita fiducia, rispetto e ammirazione“, è firmato da Alex Green, che potrebbe essere solo uno pseudonimo, è composto da 110 pagine, ha la copertina flessibile e costa solo 6,99 euro. Fin qui tutto sembra perfettamente normale, ma ciò che rende il libro così apprezzato è il suo interno, decisamente particolare.

All’interno del volume, infatti, non c’è scritto assolutamente nulla. L’annuncio è accompagnato da un avvertimento molto onesto: “Questo libro è pieno di pagine vuote. Nonostante anni di ricerche, non abbiamo potuto trovare niente da dire su questo argomento, così per favore sentitevi liberi di usare questo libro per gli appunti“.

Tutti coloro che decidono di comprarlo sono stati avvisati, nonostante tra le recensioni ci siano diversi acquirenti delusi, che si sono sentiti truffati e che hanno voluto protestare.

C’è chi ha urlato alla truffa, ma in realtà il fatto che all’interno del libro non ci fosse scritto nulla è stato annunciato anticipatamente, proprio per cercare di evitare l’effetto sorpresa. Tra i commenti, però, ci sono tantissimi utenti che si sono complimentati con l’autore, definendo la sua trovata davvero “geniale“. Il libro, infatti, è tra i più venduti nella sezione “Scienze Politiche“. L’autore si chiama Alex Green, che potrebbe essere uno pseudonimo, e sulla copertina si è definito “analista politico”.

Su Amazon si può notare che ha scritto altri due libri in inglese, uno sul giardinaggio e uno sugli Stone Roses, gruppo musicale britannico. Non è detto che i due, pur avendo lo stesso nome, siano la stessa persona.