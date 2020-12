Le Regioni pensano alla chiusura dei confini nazionali per evitare la fuga all'estero per trascorrere le vacanze sulla neve.

Per evitare che gli italiani, impossibilitati a trascorrere le vacanze sulla neve in Italia a causa della chiusura degli impianti sciistici, si possano recare all’estero, le Regioni stanno valutando di proporre la chiusura dei confini.

Regioni valutano chiusura confini

Ad annunciarlo è stato il vicepresidente della Conferenza dei governatori Giovanni Toti. Questa la sua comunicazione: “Le Regioni si sono interrogate sulla possibile chiusura dei confini nazionali per evitare che il nostro pubblico vada a sciare in Svizzera, Slovenia o Austria“. A differenza dell’Italia infatti questi paesi non hanno intenzione di chiudere impianti e hotel di montagna. E il timore è che i cittadini possano andare oltre confine a trascorrere le vacanze sulla neve rischiando di importare l’infezione.

La proposta sarà quasi sicuramente presentata alla riunione prevista per martedì 1 dicembre 2020 con i ministri Speranza e Boccia. Durante l’incontro si discuterà delle misure da inserire nel prossimo dpcm e i governatori, se non accontentati sull’apertura degli impianti, sperano di convincere il governo ad impedire spostamenti all’estero.

Oltre alla questione della chiusura dei confini, Giovanni Toti ha anche parlato dei 21 parametri che decidono il colore delle singole regioni.

Da settimane le amministrazioni locali chiedono di semplificare e qualificare il processo decisionale e di sapere come vengono interpretati gli indicatori. “Quasi tutti i governatori hanno sottolineato che occorre accorciare il meccanismo di uscita da una zona. Tenuto conto che nell’attuale dpcm questo processo richiede almeno 21 giorni di calendario, riteniamo possa essere più rapido“, ha affermato.