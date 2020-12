Il governo sta lavorando all'ipotesi di chiusura dei ristoranti degli alberghi alle 18 in occasione del Capodanno.

Alla vigilia del varo del nuovo Dpcm iniziano a emergere alcune indiscrezioni sulle misure contenute nel provvedimento: tra queste la possibile chiusura alle 18 dei ristoranti degli alberghi in occasione del Capodanno per evitare cenoni e veglioni. Per i clienti sarebbe possibile soltanto il servizio in camera.

Dpcm, ipotesi chiusura alle 18 per Capodanno

La notizia è emersa dalla riunione, terminata nella notte, tra il premier Conte, i capi delegazione dei partiti di maggioranza e il ministro agli Affari Regionali Francesco Boccia. La discussione si è protratta a lungo ma alla fine sembra essere prevalsa la linea dura tanto che sarebbe confermata anche la chiusura degli impianti sciistici. Inascoltata dunque la proposta delle regioni di lasciarli aperti soltanto per gli ospiti dei resort e degli hotel e delle seconde case.

Per quanto riguarda il Capodanno dovrebbe inoltre valere, così come per il 24 e il 25 dicembre, il divieto di spostarsi dal proprio Comune se non per comprovate esigenze. In tali giorni poi i ristoranti potrebbero rimanere aperti soltanto a pranzo (l’idea iniziale era quella di tenerli chiusi) ma la decisione non è ancora stata presa definitivamente.

Sembra invece certo che dal 21 dicembre non sarà possibile spostarsi tra le regioni gialle nemmeno per raggiungere le seconde case.

“Non possiamo rischiare di far ammalare i nostri nonni e non possiamo ignorare che abbiamo ancora centinaia di morti ogni giorno“, avrebbe affermato un ministro rigorista. Questa e altre misure saranno delineate da Roberto Speranza, che alle 16 terrà un’informativa alle Camere, e in un nuovo confronto con i governatori di Regione.