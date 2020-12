Tutto il Paese potrebbe presto passare alla zona a medio rischio.

Il Ministro Francesco Boccia, in merito alla situazione Covid, ha dichiarato che presto tutta Italia passerà dalle attuali zone a zona gialla, cioè quella a medio rischio. “Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale.

Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla”, ha dichiarato. “Il 7 gennaio il Paese ripartirà, incrociando una grande campagna di vaccini e non sarà obbligatorio anche se sarà ovviamente consigliato. Pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti”.

Covid, tutta Italia presto in zona gialla

Le misure anti Covid attualmente in vigore scadono il prossimo 3 dicembre.

Il governo per questo sta studiando un nuovo dpcm che servirà a regolare il periodo di Natale. Il Governo ha però già chiarito che non sarà un liberi tutti. “Saremo molto severi, non possiamo permettere che si riveda il film dell’estate”, ha spiegato la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa sottolineando che “si contrasteranno in tutti i modi eventuali pulsioni ad aprire dei governatori“.

Novità anche per quanto riguarda bar e ristoranti, che saranno aperti la sera.

Avranno però il limite di quattro clienti per tavolo. L’apertura serale dei ristoranti sarà invece vietata durante le festività. I negozi potranno rimanere aperti anche oltre il consueto orario, probabilmente fino alle 22, per evitare assembramenti (che restano vietati ovunque), e limitare le lunghe code all’ingresso. Rimarranno limitati pure gli spostamenti tra le Regioni.