Decreto Natale approvato: vietati spostamenti tra regioni dal 21 dicembre

Il Consiglio dei Ministri ha approvato il cosiddetto Decreto Natale 2020 che allunga la durata delle misure anti coronavirus e stabilisce il divieto di spostamento tra regioni, anche gialle, tra il 21 dicembre e il 6 gennaio 2020.

Cdm approva Decreto Natale 2020

Come si legge nell’articolo 1, il provvedimento serve ad allargare il tempo di validità delle norme anti contagio: “del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, le parole ‘di durata non superiore a trenta giorni’ sono sostituite dalle seguenti: ‘di durata non superiore a cinquanta giorni‘“.

Il decreto stabilisce poi che durante le vacanze natalizie potranno essere adottate specifiche misure di contenimento dell’epidemia anche indipendentemente dalla classificazione dei territori sulla base dei colori.

Ciò vuol dire che, come si legge in seguito, dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato, nell’ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome.

Inoltre, come già trapelato, nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e dell’1 gennaio 2021 sarà vietato anche ogni spostamento tra comuni. Uniche deroghe, come sempre, sono concesse ai movimenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.

È comunque consentito, si legge nel decreto, il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, ad esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma.

Si attende ora l’ultimo confronto tra governo e regioni per ultimare il dpcm che entrerà in vigore dal 4 dicembre 2020 e che Conte firmerà presumibilmente entro stasera.