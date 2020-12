Il Premier Conte terrà una conferenza stampa alle 20:20 per presentare le norme contenute nel nuovo dpcm.

Dopo che il governo avrà ultimato le misure da inserire nel nuovo dpcm in vigore dal 4 dicembre, il Premier Conte ne illustrerà come di consueto i contenuti: la conferenza stampa è prevista per le 20:20 una volta conclusosi il confronto con le Regioni.

Nuovo dpcm: la conferenza stampa di Conte

L’annuncio agli italiani arriverà al termine dell’ultima giornata di discussioni e vertici con gli amministratori locali e gli esperti del Comitato tecnico-scientifico. Come al solito sarà possibile seguire il discorso del Presidente del Consiglio sui suoi canali social, sul canale YouTube di Palazzo Chigi e sulle principali reti televisive.

Nel frattempo è già stata diffusa una bozza del nuovo provvedimento che conferma le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti e aggiunge alcune novità come l’estensione del coprifuoco alle 7 nella notte di Capodanno.

Tra le misure che appaiono ormai certe vi sono la chiusura degli impianti sciistici fino al 7 gennaio, l’apertura dei negozi fino alle 21 e alcune raccomandazioni per pranzi e cene natalizi. Confermato anche il divieto di spostamento tra regioni, anche se in zona gialla, nel periodo compreso tra il 21 dicembre e il 6 gennaio. Nelle giornate del 25 e 26 dicembre e dell’1 gennaio sarà inoltre vietato spostarsi dal proprio Comune.

Queste ultime disposizioni sono contenute nel cosiddetto Decreto Natale approvato dal Consiglio dei Ministri nella serata di mercoledì 2 dicembre e già in Gazzetta Ufficiale. Come si legge nel testo le uniche deroghe al divieto di spostarsi saranno le comprovate esigenze lavorative, le situazioni di necessità, i motivi di salute e il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione.