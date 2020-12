L'indice Rt italiano è sceso a 0,91 dopo che, cinque settimane prima, aveva toccato quota 1,7: lo ha affermato Speranza.

Il ministro della Salute Roberto Speranza ha annunciato che l’indice di contagio Rt è finalmente sceso sotto quota 1 e si è attestato a 0,91. Nonostante ciò “la situazione resta complicata con un alto numero dei decessi, dei contagiati e un’elevata occupazione dei posti letti in ospedale“.

Speranza: “Indice Rt sceso a 0,91”

Intervenuto in diretta streaming alla nona edizione dell’Healthcare Summit del Sole-24Ore il titolare della Salute ha affermato che il modello costruito suddividendo il territorio nazionale in fasce ha prodotto un abbassamento della curva di contagi. In cinque settimane l’indice di trasmissibilità del virus è infatti passato dall’1,7 allo 0,91 che il monitoraggio dell’ISS e del Ministero provvederà a comunicare come di consueto nel pomeriggio del 4 dicembre.

Questo, ha però sottolineato Speranza, non deve far pensare ad uno scampato pericolo: “Dobbiamo continuare con la prudenza e i sacrifici per evitare un nuovo lockdown generalizzato“. La situazione resta infatti complicata, in Italia si registrano ancora molti decessi e contagiati così come un’elevata occupazione dei posti letti in ospedale. Nella sola giornata di giovedì 3 dicembre 2020 si sono infatti contati 993 vittime, il dato più alto della seconda ondata.

Dati che “ci dicono che siamo ancora nel pieno di una epidemia che non dobbiamo assolutamente considerare sconfitta“. L’obiettivo è quindi quello di non abbassare la guardia e arrivare senza grande emergenza a fine gennaio per avviare la campagna di vaccinazione. I dettagli di tempi e modalità della somministrazione dei vaccini anti Covid li ha illustrati in Parlamento.