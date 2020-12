Il Mes non mette a rischio la tenuta del governo e durante il voto in Aula non ci sarà alcuna spaccatura: ne è convinto il Premier Conte.

Il Premier Conte ha assicurato che il governo non cadrà sul Mes e che il voto del 9 dicembre in Parlamento non sarà sull’attivazione del fondo salva-stati ma su alcune sue modifiche che, grazie anche al contributo dell’Italia, “sono servite a migliorare un meccanismo già esistente dal 2012“.

Conte “Il governo non cadrà sul Mes”

Intervistato da Repubblica, il Presidente del Consiglio ha ribadito la volontà di continuare a lavorare per attuare lo schema europeo di assicurazione dei depositi (EDIS) e per fare in modo che lo sforzo comune che ha portato ad adottare il piano Next generation EU possa anche in futuro costituire un presidio contro i cicli recessivi che potranno investire l’Unione. Conte ha poi affermato che il suo governo sta dimostrando di poter essere protagonista in Europa e che “questa consapevolezza non può non favorire la coesione tra le forze politiche di maggioranza e al loro interno“.

Anche se nel Movimento Cinque Stelle ci sono malumori e divisioni sul Mes, ha sostenuto che l’indirizzo della forza politica va nella direzione di offrire un contributo critico al miglioramento dell’Europa. Da parte sua non vede infatti pulsioni anti Unione Europea nel M5S anche perché “non hanno più spazio dopo che l’Europa è riuscita a rispondere alla pandemia con l’iniziativa Recovery Fund che permetterà all’Italia di beneficiare di 209 miliardi”.

Conte sul rimpasto di governo

Quanto alla questione del rimpasto di governo, il Premier ha escluso che ci possa essere un rimescolamento delle posizioni perché “i cittadini non capirebbero” e “la mia squadra sta lavorando molto bene“. Se poi un partito dovesse avere bisogno o opportunità di migliorare la sua squadra sarebbe un altro discorso. Ma deve comunque nascere dalle forze politiche in maniera trasparente.

Sul fatto che alcuni esponenti del Partito Democratico lo abbiano accusato di prendere da solo decisioni sulle questioni chiave, ha risposto di essere abituato a queste accuse come anche a quelle, opposte, di non decidere.

“Su molti dossier ci sono posizioni diverse, ma questo governo non può essere accusato di non risolvere i problemi. Abbiamo risolto Alitalia e Ilva e siamo in dirittura finale con Aspi“, ha concluso.