Da mercoledì 2 dicembre la deputata di Forza Italia Mara Carfagna è stata ricoverata a causa di una polmonite. Fonti della stessa Forza Italia fanno sapere che non le sarebbe stato diagnosticato il Coronavirus.

Mara Carfagna ricoverata

Stando a quanto riferiscono fonti di Forza Italia le sue condizioni di salute non sarebbero critiche.

“Ingiusta la legge di bilancio”

Con un post pubblicato in data 5 dicembre su Facebook la deputata di Forza Italia ha dichiarato in occasione della Giornata Internazionale del Volontariato che la legge di Bilancio per il 2021 sul Terzo Settore è ingiusta: “Quest’anno è particolarmente importante celebrare la Giornata Mondiale del Volontariato, perché mai come ora il loro contributo si è rivelato indispensabile per sopperire alle carenze del nostro sistema economico e sociale.

Ritengo davvero ingiuste le novità previste dalla legge di Bilancio 2021 per il mondo del Terzo settore, che rischiano di minare la sopravvivenza di molte piccole realtà no profit”.

Mara Carfagna in isolamento fiduciario

Lo scorso novembre la deputata di Forza Italia è stata messa in isolamento fiduciario a causa di un contatto con un soggetto positivo al Coronavirus. La notizia della positività è stata data dalla sua portavoce in occasione di una conferenza stampa che annunciava la partecipazione della Carfagna in occasione della Giornata internazionale contro la violenza sulle donne.

Nel frattempo Mara Carfagna è diventata lo scorso ottobre mamma all’età di 44 anni dando alla luce una bambina frutto della sua relazione con Alessandro Ruben da cui è legata da sette anni. Una gravidanza che la deputata avrebbe vissuto con grande apprensione in quanto la scoperta della gravidanza ha avuto luogo proprio durante il periodo di lockdown. La deputata di Forza Italia è madre di un’altra bambina classe 2004 che ha avuto da una sua precedente relazione.