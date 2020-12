Il Presidente Marsilio ha firmato l'ordinanza che rende l'Abruzzo zona arancione: l'esecutivo prepara la lettera di diffida.

Il governatore dell’Abruzzo Marco Marsilio ha firmato l’ordinanza con cui dichiara la sua regione zona arancione: il governo sarebbe pronto ad impugnare il provvedimento perché giunge due giorni prima rispetto al previsto, ma di fatto i tempi tecnici fanno sì che le disposizioni del Presidente possano essere in vigore indisturbate per il 7 e l’8 dicembre.

Abruzzo zona arancione: firmata l’ordinanza

Il dpcm prevede infatti che, prima che una regione cambi colore, devono trascorrere due settimane. Periodo che per l’Abruzzo, l’unico territorio italiano ad essere rimasto rosso, scadrebbe il 9 dicembre. Il governatore ha però ritenuto opportuno anticipare l’allentamento delle restrizione in virtù di un miglioramento della situazione epidemiologica.

A poco servirà la diffida del governo che la sera prima aveva annunciato il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e che però giungerebbe in concomitanza con l’annuncio della zona arancione da parte dello stesso esecutivo.

Dato che le scuole sono chiuse per il ponte dell’Immacolata, l’ordinanza di Marsilio avrà effetto solo sugli spostamenti e sull’apertura dei negozi. Sarà infatti possibile muoversi liberamente all’interno del proprio Comune anche se per uscirne sarà necessario avere delle comprovate esigenze di salute, lavoro o necessità. Rimane sempre consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Inoltre gli esercizi commerciali al dettaglio potranno riaprire: a causa dell’incertezza la metà dei commercianti è però rimasta chiusa nel primo giorno di valenza del provvedimento in modo da evitare eventuali sanzioni e multe.