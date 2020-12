Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha pubblicato su Instagram la sua uscita dal Comune

Giulio Gallera, assessore al Welfare di Regione Lombardia, ha pubblicato su Instagram un post in cui ha “confessato” di essere uscito fuori dai confini del proprio Comune per praticare attività motoria. “Oggi 20 km lungo il naviglio Martesana – la maratona è maestra di vita – stringere i denti e non mollare mai”, ha scritto l’ex consigliere regionale dopo un allenamento lungo la pista ciclopedonale del Naviglio Martesana.

Giulio Gallera, esce dal proprio Comune

Questa è stata, di fatto, una palese violazione del Dpcm anti-Covid, che vieta di uscire dal Comune per fare sport. Sono le stesse foto che Gallera ha mostrato su Facebook a confermare questo suo mancato rispetto della regola valida per le zone arancioni e le zone rosse. L’assessore, infatti, si trova a Cassina de Pomm, dove finisce il Naviglio nel comune di Milano (all’altezza di via Melchiorre Gioia).

In un’altra immagine, però, l’assessore è nel tratto di Martesana che è fuori dal Comune di Milano, più precisamente all’altezza dei Comuni di Cernusco sul Naviglio e Vimodrone. Ora, non sappiamo se Gallare risieda a Milano o in provincia, ma le foto dimostrano in ogni caso che per compiere il suo tragitto avrebbe attraversato almeno tre comuni.

Ma non è finita.

Giulio Gallera, infatti, si è auto ripreso assieme ad altre persone. Altra violazione, in quanto l’attività sportiva si può praticare solamente in forma individuale e mantenendo la distanza interpersonale di almeno 2 metri. Non aveva indosso nemmeno la mascherina, ma questo è consentito, anche se per dare l’esempio, almeno per le foto avrebbe potuto indossarla.