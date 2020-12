È stato improvvisamente sospeso il Consiglio dei Ministri in corso in queste ore. I ministri erano riuniti per discutere del Recovery Fund.

È stata improvvisamente sospesa la riunione del CdM in corso da questa mattina a Palazzo Chigi, anche se non sono ancora chiari i motivi che hanno portato alla sua interruzione. I ministri erano riuniti per discutere tra le altre cose del Recovery Fund e della definizione e attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Secondo diverse fonti del governo tuttavia, la riunione dovrebbe riprendere nel breve periodo.

CdM, sospesa la riunione del governo

Già nel corso della riunione erano emersi alcuni contrasti tra i vari componenti della maggioranza, con vive proteste da parte degli esponenti di Italia Viva che avevano minacciato di non votare le decisioni del presidente del Consiglio in quanto non condivise con gli alleati. Un modus operandi quello del premier che non sarebbe stato accettato da Maria Elena Boschi e Ettore Rosato, i quali abbandonando la riunione in anticipo hanno poi hanno affermato: “Abbiamo appreso dai giornali del Consiglio dei Ministri e dei suoi contenuti”.

Il nodo del problema era infatti l’approvazione a scatola chiusa delle governance che andrà a occuparsi della gestione dei fondi europei. Vale a dire la squadra che dovrà attuare il cosiddetto piano Next Generation Eu e che sarà composta tra gli altri proprio dal presidente Conte oltre ai ministri dell’Economia e dello Sviluppo Economico Roberto Gualtieri e Stefano Patuanelli.

La task force completa sarà invece costituita da sei manager e oltre novanta tecnici, con i manager che avranno poteri sostitutivi rispetto ad amministrazioni inadempienti.