"Presenteremo oggi l'impugnativa contro l'ordinanza dell'Abruzzo", così il ministro per gli Affari Regionali Boccia.

Il ministro per gli Affari Regionali, Francesco Boccia, ha annunciato che nella giornata di oggi, 9 dicembre, verrà presentata l’impugnativa contro l’ordinanza della regione Abruzzo voluta dal presidente della Regione, Marco Marsilio, per far tornare il territorio da lui amministrato in zona arancione prima della data indicata dal governo.

“Stamattina presentiamo l’impugnativa – ha detto Boccia nel suo intervento ad Agorà su Rai3 – Serve a tutelare gli abruzzesi. Quella scelta unilaterale del governatore Marsilio ha messo in difficoltà l’intero sistema a partire dai sindaci, agli amministratori, ai dirigenti scolastici. Qualcuno – ha concluso – deve preoccuparsi ed occuparsi del rispetto delle regole“.

Boccia e l’impugnativa per l’ordinanza in Abruzzo

La richiesta del governo al presidente della Regione Abruzzo era stata molto chiara e netta, ovvero non modificare il livello di rischio del territorio, da rosso ad arancione, prima del 9 dicembre. Le parole dell’esecutivo non sono però state ascoltate dal rappresentate più alto dell’organo locale e per questo Boccia ha deciso di agire nei suoi confronti in maniera dura. La paura è che l’atteggiamento dell’Abruzzo possa generare un precedente che renderebbe molto complicato l’operato qualora si dovessero presentare delle occasioni simili in futuro.

“Noi – aveva detto nella giornata di ieri il ministro della Salute Roberto Speranza – chiediamo alle regioni di rispettare in maniera molto ferma le ordinanze che sto firmando a nome del Governo, il caso dell’Abruzzo è molto chiaro, abbiamo chiesto al presidente di ritirare quell’ordinanza ed è chiaro che la porteremo di fronte al giudice”.