Boschi: “La Gruber preferisce parlare delle mie foto che di contenuti”

Boschi - Gruber: lo scontro sulle foto al parco continua sui social.

Continuano le polemiche a distanza tra Maria Elena Boschi e Lilli Gruber dopo la puntata di Otto e Mezzo, tutt’altro che pacifica, andata in onda ieri sera, 8 dicembre, su La7 e che vedeva come ospite in studio proprio l’esponente di Italia Viva.

Alla Boschi non sarebbe piaciuto affatto il tentativo della giornalista padrona di casa di far vertere la conversazione sul caso legato alle foto della politica al parco con il fidanzato senza mascherina. La renziana non ci sta e, dopo un botta e risposta in trasmissione, commenta l’accaduto su Twitter scrivendo: “Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo Otto e mezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del Recovery Fund.

Mi spiace per gli ascoltatori”.

Grazie a tutti per i commenti di solidarietà dopo #Ottoemezzo. Quando cercavo di parlare di contenuti venivo sempre interrotta: per Lilli Gruber più importante parlare delle mie foto che non dei 200 miliardi del #RecoveryFund. Mi spiace per gli ascoltatori 🤷‍♂️ — Maria Elena Boschi (@meb) December 8, 2020

Boschi – Gruber: lo scontro sulle foto

Come detto al centro della questione ci sarebbero le foto, pubblicate dal settimanale Chi, che ritraggono Maria Elena Boschi e il fidanzato Giulio Berruti al parco senza mascherina.

“Vige l’obbligo di indossarla, perché non lo avete fatto?”, ha chiesto la Gruber, ma la risposta della rappresentante di Italia Viva è stata molto piccata. “Ce l’avevamo – ha detto la Boschi – l’abbiamo abbassata per fare un selfie un minuto. Eravamo all’aria aperta da soli e siamo congiunti. Noi non abbiamo preso la multa e altre coppie sì? Noi rispettiamo sempre le regole, abbiamo abbassato la mascherina un attimo in quell’occasione.

La ringrazio per la possibilità di far questa precisazione, però credo che con centinaia di morti ogni giorno mi piacerebbe parlare dei soldi del Recovery Fund piuttosto che di quelle foto”.

Da quel momento sui social è partito un lungo dibattito, tutto o quasi a favore della Boschi. Contro la Gruber si sono schierati la ministra Teresa Bellanova – che si chiede il perchè di tutto questo livore della giornalista nei confronti della vita privata della collega di partito – e la senatrice renziana Laura Garavini che accusa la Gruber di sessismo e mancanza di contenuti.