Matteo Mauri ha spiegato che "non ci saranno deroghe" al divieto di spostamento tra Comuni per Natale

Dpcm, il viceministro dell’Interno Matteo Mauri ha spiegato che per questo Natale 2020 non saranno consentiti spostamenti tra comuni. “Le regole non cambiano – ha ribadito a Radio24 -. A meno che la curva dei contagi non cambi radicalmente in pochi giorni, le regole che abbiamo stabilito sono quelle e quelle devono rimanere”.

Dpcm Natale 2020, spostamenti tra comuni rimangono vietati

“Non è una questione formale ma sostanziale – ha continuato Mauri – capisco che chi abita nei centri più piccoli guardi a chi vive nelle grandi città e ha maggiore libertà di movimento ma la verità è che i due terzi degli italiani risiede proprio nei comuni medi e piccoli“. Per questo motivo, “se si dovesse lasciare libertà di circolazione tra i comuni la maggioranza dei cittadini sarebbe libera di spostarsi”.

Inoltre “sarebbero anche tantissimi quelli che vivono nelle grandi città a spostarsi verso i parenti in periferia”.

Si fanno comunque insistenti le voci di chi vorrebbe introdurre un emendamento al decreto legge del 4 dicembre (norma superiore al Dpcm). Si vorrebbe inserire il divieto di spostamento a livello provinciale e non più comunale nelle giornate delle festività. L’esecutivo però fa orecchie da mercante e non concede spiragli.

“La ratio della norma – dice il viceministro – è quella di ridurre il più possibile gli spostamenti.

So benissimo non riscuote un particolare consenso, ed uso un eufemismo”. Eppure, “dovrebbe essere interesse del governo fare le norme più popolari possibile”. Quindi, se non lo fanno, “vuol dire che si ritiene questa norma assolutamente necessaria per evitare di entrare in un nuovo picco a inizio-meta’ febbraio”. “Sarebbe devastante”, continua Mauri. “Questo principio di precauzione è quello che ci fece uscire dalla prima ondata: quando l’abbiamo abbandonato siamo entrati nella seconda, cerchiamo ora di evitare la terza”.

Le proteste delle Regioni

Il Dpcm continua a non andare giù ai governatori di Piemonte, Veneto, Lombardia, Toscana, Liguria ed Emilia-Romagna. “Dal punto di vista epidemiologico – inizia Attilio Fontana – non ha senso che sia considerato sicuro muoversi per le visite nel proprio Comune e sia definito pericoloso andare a trovare qualcuno che abita nel paese di fianco. Siamo ancora in tempo comunque, basta che ci sia la volontà politica.

Ho chiesto al premier Conte di intervenire“.

Sulla stessa linea anche il leader della Lega Matteo Salvini: “Stiamo cercando di convincere il governo a fare come in altri Paesi, per non dividere gli italiani. Il Natale non è un lusso per ricchi: sì alla prudenza, ma no alla prigione. Poter uscire dal proprio comune ad esempio entro un raggio di 50 km sarebbe una misura di buonsenso”.