l leader della Lega sarà processato due volte nello stesso giorno, il prossimo 12 dicembre. Attesi Catania anche Conte, Toninelli e Trenta.

Il leader della Lega Matteo Salvini sarà processato due volte nello stesso giorno (12 dicembre), per la seconda giornata dell’udienza preliminare del processo Gregoretti e la prima giornata dell’udienza preliminare del processo Open Arms. Il capo del Carroccio è accusato di sequestro di persona e omissione di atti d’ufficio.

Gregoretti e Open Arms, Salvini processato due volte

Salvini non potrà recarsi a Palermo per partecipare all’udienza preliminare perché dovrà nelle stesse ore presentarsi a Catania per rispondere al gip delle accuse di sequestro di persona e omissione d’atti d’ufficio. La sovrapposizione dei procedimenti è avvenuta in seguito alle proteste al Palazzo di Giustizia di Catania, dove si sono registrati parecchi casi di Covid 19. Da qui lo spostamento dell’udienza inizialmente prevista per il 3 dicembre.

L’ufficio stampa della Lega ha dichiarato che all’udienza sono “attesi anche Giuseppe Conte, Danilo Toninelli ed Elisabetta Trenta” (ministri dei Trasporti e della Difesa durante il governo Conte I).

Salvini, in merito alle accuse, ha sempre dichiarato che la nave Gregoretti della Guardia costiera, dopo aver soccorso e salvato 135 migranti nel Mediterraneo centrale il 26 luglio, era rimasta in mare per sei giorni davanti al porto di Augusta per una decisione di tutto il governo.

“Io vado a processo per sequestro di persona perché ho fatto quello che avevo promesso agli italiani. Pe questo vado a processo e ci vado a testa alta. Altri vanno a processo perché rubano o grattano”, ha dichiarato nella serata di mercoledì 9 dicembre il leader della Lega al Tg2.