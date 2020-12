Non è la prima volta che il capo del Carroccio mostra dubbi e reticenze riguardo al vaccino anti Covid.

Il leader della Lega Matteo Salvini ha chiesto che ci siano garanzie assolute sul vaccino contro il Covid. “Io farò quello che il mio medico mi dirà di fare – ha annunciato Matteo Salvini – ma chiedo a nome di tutti gli italiani garanzie assolute sul fatto che non ci siano controindicazioni”.

Il leghista, che più volte si è schierato per la libera scelta, mentre altri leader politici hanno dichiarato di essere pronti a fare il vaccino in diretta tv per dissipare ogni dubbio sull’efficacia, continua a chiedere garanzie sull’affidabilità.

Vaccino Covid, Salvini: “Io mi metterò in fila”

“Ovviamente poi mi metterò in fila – ha continuato Salvini -. Perché giusto che prima vengano vaccinate le categorie più a rischio“. Non è la prima volta che il capo del Carroccio mostra dubbi e reticenze riguardo al vaccino anti Covid.

Qualche mese fa, infatti, rispondendo a una domanda sui No Vax, aveva dichiarato: “Rispetto le idee di tutti, non condanno a prescindere nessuno. Io ho vaccinato i miei figli, ma ritengo che mamme e papà debbano essere liberi di scegliere“.

La pensa diversamente il leader del Pd Nicola Zingaretti. Io “Sono pronto per farlo in diretta tv – dice -. Mi metto in fila. Quando sarà il mio turno farò il vaccino”.

Sulla stessa linea anche Antonio Tajani, vicepresidente di Forza Italia. “Pronto a vaccinarmi contro il Covid 19. Anche in pubblico. Avendo viaggiato molto, da giornalista e da rappresentante delle istituzioni, mi sono vaccinato contro tutte le malattie”.