Speranza è contrario alla diminuzione delle misure previste per gli spostamenti: "Non è tutto finito. Abbiamo chiesto sacrifici anche a Natale".

Roberto Speranza non condivide l’ipotesi palesata nelle ultime ore, secondo la quale il premier Conte sarebbe al lavoro per consentire gli spostamenti tra comuni a Natale e Capodanno: il ministro della Salute resta “sulla linea della massima prudenza”. Per lui, allentare le restrizioni imposte dall’ultimo Dpcm in vista delle festività natalizie sarebbe un grave errore, perché potrebbe determinare una nuova impennata dei casi di coronavirus in Italia.

Preoccupa, inoltre, il numero dei decessi, che ogni giorno raggiunge cifre troppo alte.



Speranza è contrario a spostamenti tra comuni

Ospite a Di Martedì, programma in onda su La7, il ministro della Salute aveva ribadito con fermezza la sua posizione, non lasciando intravedere alcuna speranza per i cittadini.

In molti intanto lamentano le scelte adottate dal Governo, sulla base delle quali in tanti si vedrebbero costretti a celebrare il Natale da soli, senza neppure fare visita agli anziani, dopo mesi di isolamento e massima attenzione. C’è chi ne sottolinea le incongruenze e le contraddizioni, i vantaggi per le grandi città, ma non per i piccoli comuni. E molto altro.

Sull’ipotesi di consentire gli spostamenti tra comuni il 25 e 26 dicembre e poi il primo gennaio, il ministro Speranza mostra una certa perplessità.

A Porta a Porta, infatti, ha dichiarato: “Io resto sulla linea della massima prudenza. A me piacerebbe dire che è tutto finito, purtroppo non è così. Il numero più drammatico è quello dei decessi, non possiamo assuefarci a questo numero. Quindi io sono per rimanere su una linea di grande prudenza e rigore. Noi abbiamo chiesto agli italiani di fare sacrifici anche a Natale, poi ho grande rispetto per il dibattito parlamentare”.

Per il ministro della Salute, le regole introdotte dal Governo con l’ultimo Dpcm “sono giuste e ancora mi interrogo su come limitare gli spostamenti.

Durante queste vacanze di Natale quando tante persone smetteranno di lavorare, è l’occasione buona per ridurre ulteriormente i contatti. Siamo vicini alla meta e sarebbe un peccato sprecare il lavoro fatto nelle ultime settimane e ripiombare, tra gennaio e febbraio, nella massima recrudescenza”. Quindi ha ribadito: “Per me la linea è e resta quella della massima prudenza”.

Con il passaggio delle Regioni in zona arancione e gialla “stiamo restituendo spazi di libertà” agli italiani, fa sapere Speranza.

Ma preferisce imporre limitazioni e non mollare la presa, memore di quanto accaduto durante la stagione estiva, “quando molti hanno pensato che la partita fosse vinta, poi abbiamo visto cosa è successo. L’estate è anche meno rischiosa dall’inverno”.