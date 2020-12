È in corso il vertice tra il Presidente del Consiglio Conte, i capi delegazione e il Ministro Boccia sugli spostamenti a Natale.

Ha preso il via il vertice tra il capo del Governo Giuseppe Conte, il Ministro degli affari Regionali Francesco Boccia e i capi delegazione. Il tema le eventuali limitazioni e deroghe previste durante il periodo natalizio.

Conte, vertice sugli spostamenti a Natale

Stando a quanto appreso, il Ministro d’Italia Viva Teresa Bellanova parlato dell’importanza di dare delle misure chiare e coerenti: “Anche più restrittive di quelle attuali, se necessario, ma comprensibili.

Perché solo così i cittadini saranno indotti a rispettarle”. Nel corso di una riunione che si è tenuto tra i ministri del Partito democratico e i capigruppo di Camera e Senato è emerso che nonostante le misure stiano funzionando è anche vero che il numero delle vittime e i positivi al Coronavirus è ancora importante pertanto occorre valutare l’adozione di nuove misure che garantiscano il contenimento dei contagi”.

“Ragionare su deroghe per piccoli comuni”

Stando a quanto è emerso da fonti del Movimento 5 stelle è stata proposta la possibilità di poter riflettere su “alcune deroghe per piccoli comuni”, ma al contempo non dimenticare che la linea tracciata dovrebbe essere ferma e rigorosa.

Nel frattempo dall’analisi stilata da Coldiretti e Fondazione Divulga è stato previsto che le eventuali deroghe attualmente sul piatto potrebbero interessare oltre 10 milioni di italiani residenti in comuni che hanno meno di 5.000 abitanti che nella fattispecie sono il 69% dei comuni in Italia.