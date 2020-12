Fa discutere la teoria del deputato di Italia Viva secondo cui la resistenza al Coronavirus è genetica. “I calabresi sono africani bianchi”.

“I calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi”, questa la frase che ha fatto discutere pronunciata dal deputato di Italia Viva Gianfranco Librandi. Il deputato che ha attirato i riflettori su di sé in seguito ad un diverbio con un deputato di Fratelli d’Italia dove avrebbe affermato che fosse in una qualche misura il futuro nel corso di una trasmissione andata in onda su Rete 4, è tornato poi a parlare nel dettaglio della sua teoria in occasione di un’intervista rilasciata a la trasmissione di Radio24 La Zanzara ospite di Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Secondo il parlamentare alla base della resistenza al virus ci sarebbe una questione genetica precisando che l’immigrato avrebbe una maggiore resistenza rispetto ad un italiano. L’intervista si è poi spostata sull’immigrazione: “Io non vedo nei Fratelli d’Italia uno che ha preso il premio Nobel, invece tra gli immigrati ci sono stati”.

Covid le parole del deputato di Italia Viva

Cosa porterebbe ad una maggiore resistenza del Coronavirus rispetto ad un altro? Secondo Gianfranco Librandi, deputato di Italia Viva alla base ci sarebbe la genetica, in particolar modo il parlamentare ha dichiarato durante la nota trasmissione La Zanzara ospite di Giuseppe Cruciani e di David Parenzo che la popolazione meridionale e nella fattispecie come da lui citato i calabresi resisterebbero di più, arrivando addirittura a dare la definizione di “africani bianchi”.

“Io che sono calabrese sono più forte, ho avuto il Covid e mi è durato un giorno..i calabresi sono più forti perché geneticamente resistono di più, siamo africani bianchi”, ha precisato Gianfranco Librandi. Proprio in questo senso ha dichiarato: “Fammi vedere un immigrato in ospedale con il Covid-19, non ce ne sono, non si contagiano, non hanno niente”.