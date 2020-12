Gianluca Corrado, incurante del fatto che gli interlocutori della Commissione Mobilità lo vedessero, ha fatto la doccia in diretta.

È scoppiata una bufera mediatica nei confronti di Gianluca Corrado. Il consigliere comunale del M5S, nel corso della commissione consiliare Mobilità del Comune di Milano in video-conferenza, incurante di avere la telecamera accesa, si è fatto la doccia. La assurda scena ha fatto il giro del web.

Gli altri partecipanti hanno continuato a dialogare, ignorando quanto stesse accadendo.

La doccia di Gianluca Corrado in diretta

Mentre maggioranza ed opposizione erano impegnate a discutere sul “Piano Clima” nel corso della commissione consiliare Mobilità del Comune di Milano, svoltasi in video-conferenza a causa delle disposizioni legate all’emergenza Covid-19, Gianluca Corrado non sembrava curarsi di tali temi.

Il consigliere comunale del Movimento 5 Stelle, infatti, in diretta si è recato in bagno, si è spogliato e ha fatto una doccia. Il grillino ha persino posizionato con accortezza il dispositivo sulla mensola più vicina.

Gianluca Corrado è in questo modo apparso a torso scoperto, mentre era intento alla pulizia del corpo. Gli altri consiglieri, d’altra parte, non hanno fatto una piega. Il dialogo è proseguito senza che nessuno battesse ciglio per la scena assurda.

Sul web, tuttavia, il video non è passato inosservato. È diventato virale e, inevitabilmente, è scoppiata la polemica. Le immagini sono state diffuse da Dagospia, (e riprese da Affari Italiani) che ha descritto la scena in cui il candidato sindaco pentastellato “si dedica alla tolettatura con il non memorabile sfondo di uno scaldabagno elettrico e un pesciotto attaccato al muro”. Poi il sito di Roberto D’Agostino ha preferito ironizzare sulla questione: “Avevano detto che avrebbero fatto pulizia: dalle parole ai fatti”.