Nel primo giorno di zona gialla, a Milano si sono registrati troppi assembramenti in centro città.

Il governatore della Regione Lombardia Attilio Fontana ha commentato le immagini delle vie di Milano prese d’assalto dalla folla a caccia di regali nonostante le restrizioni anti Covid ancora in vigore. “Purtroppo mi rendo conto che questi assembramenti rischiano di mettere in gioco tutta la fatica fatta in questi mesi”, dice a Mattino Cinque.

Si riferisce a quanto accaduto domenica 13 dicembre, primo giorno di zona gialla nella regione Lombardia.

Covid, Fontana: “Bisogna evitare assembramenti”

“Sono state settimane difficili – riconosce poi il Presidente della Regione -, durante le quali abbiamo dovuto rinunciare a gran parte della nostra libertà e io sono un po’ preoccupato”. E ancora: “Confido molto nei nostri cittadini, quello che chiediamo non è una limitazione ma un’attenzione particolare per evitare che la loro libertà venga ancora limitata in maniera più pesante”.

Anche il Sindaco di Milano Sala aveva invitato, commentando l’ingresso in zona gialla, i cittadini a “non vanificare il lavoro fatto”. “In questo momento sarei in generale prudente – continua -. Abbiamo fatto un grande sforzo e non vorrei che venisse vanificato, credo debba valere l’idea del massimo della prudenza possibile. È giusto che il commercio, i ristoranti e i bar lavorino ma stiamo molto attenti perché abbiamo tutti capito non solo i rischi ma anche che per i tempi di distribuzione del vaccino, servirà attenzione fino all’estate: non vanifichiamo il lavoro fatto”.

Ma nono sono state solo le vie del capoluogo lombardo a essere prese d’assalto. Scene simili si sono viste pure a Roma, Torino e Bologna.