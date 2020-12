Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Governo e chiede che si dimetta come regalo di Natale

Il leader della Lega Matteo Salvini attacca il Governo. “Se ci fosse il centrodestra a gestire questa fase, gli italiani sarebbero più sereni – ha detto, nel corso di una conferenza stampa del centrodestra al Senato. “Il regalo giusto – dice, riferendosi alla recente festa di Santa Lucia e alla imminenti festività natalizie – sarebbe un esecutivo di centrodestra, senza chiedere niente a nessuno“.

Per Salvini “prima Conte e Renzi tolgono il disturbo meglio è, il Cdx compatto è un’alternativa pronta a governare e aiutare l’Italia”.

Matteo Salvini ha recentemente incontrato anche la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, e Antonio Tajani, vicepresidente di Fi, Maurizio Lupi, di Noi con l’Italia, Lorenzo Cesa (Udc) e Stefano Benigni di Cambiamo. “Il governo passa il tempo a parlare di verifiche e rimpasti, litigando, noi invece offriamo all’Italia proposte concrete di tutto il centrodestra unito per la manovra”, ha affermato il capo del Carroccio.

Intanto la poltrona di Conte traballa. Il leader di Italia Viva, Matteo Renzi, fautore del governo Conte II, continua a mandare avvertimenti al presidente del Consiglio sulla questione del Recovery Fund. Questo perché non vuole l’istituzione di una task force con a capo lo stesso Conte per la gestione dei fondi europei. In un’intervista a El Pais, Renzi non ha usato mezzi termini sul tema: “Se Conte vuole pieni poteri come Salvini, io dico no“.

“Conte – prosegue l’ex Premier – sta viaggiando in contromano su un’autostrada”, ma “se recupera la lucidità e frena su questa misura assurda, siamo pronti a ragionare sulla questione”.