La Ministra ha anticipato che sulla maturità 2021 potrebbero arrivare delle novità tra “gennaio e febbraio del prossimo anno“.

Lucia Azzolina ha in mente importanti novità per l’esame di maturità 2021, ma “ci vuole un po’ di pazienza. Prenderemo le decisioni che riterremo essere le più opportune, giuste per studenti e studentesse”. Notizie ulteriori potrebbero arrivare però solo tra “gennaio e febbraio del prossimo anno”.

“Ci sarà il massimo coinvolgimento – ha continuato Azzolina – di tutte le parti in causa, ovviamente anche del personale docente”. “Ho fatto un incontro qualche giorno fa con il Forum degli Studenti – continua – e le consulte degli studenti, perché so che l’esame di Stato vi sta molto a cuore. Ho chiesto di farci anche delle proposte, così come avevamo già fatto l’anno scorso”.

Subito dopo Azzolina ricorda: “L’Italia ha avuto il grande merito di fare gli esami in presenza lo scorso anno scolastico, contrariamente a quanto accaduto i altri Paesi d’Europa, e sono andati molto bene, i nostri studenti all’inizio più restii ne hanno apprezzato il valore”.

L’anno scorso, per l’esame di maturità 2020, gli studenti rimasero confusi almeno fino a metà giugno, quando ancora non sapevano le corrette modalità di svolgimento degli esami.

Lo aveva dimostrato un sondaggio effettuato su un campione di 5.000 alunni nell’ambito della campagna “Maturità al sicuro” che la Polizia di Stato porta avanti da tredici anni insieme a Skuola.net. I risultati della rilevazione hanno mostrato come circa il 25% degli intervistati pensava che doveva indossare la mascherina per tutta la durata del colloquio. Certo, all’epoca il Covid era ancora una “cosa nuova”, e quindi poteva essere parzialmente giustificato l’atteggiamento insicuro del Governo.

Adesso però il mondo della scuola è unito per chiedere chiarezza.