Il vertice che si è tenuto a Palazzo Chigi tra il capo del Governo Giuseppe Conte e il Ministro della Salute Roberto Speranza si è concluso. Il tema chiave del meeting i nuovi provvedimenti attuati durante il periodo natalizio.

Il confronto è avvenuto in seguito all’incontro del Presidente del Consiglio Conte con la delegazione LEU. Ad ogni modo questo confronto tra Conte e Speranza, pur essendo stato informale ha avuto un’importanza strategica nel definire quelle che potrebbero essere dalle prossime ore le nuove strette.

Nel frattempo il Ministro della Salute ha dichiarato in una recente intervista rilasciata al “Corriere della Sera” che sarà necessario in questa fase “chiudere e non aprire”. A questo proposito Speranza ha lanciato un monito: “Non andate tutti nello stesso posto quando vedete che ci sono luoghi con tante persone, evitateli, se non vogliamo poi essere costretti a restrizioni molto dure”.

Conte all’assemblea di Coldiretti

Il Presidente del Consiglio Giuseppe Conte non ha mancato inoltre di rendere omaggio in occasione dell’assemblea di Coldiretti a quelli che lui ha chiamato “eroi del cibo” rendendo omaggio a “tutti gli attori della filiera agricola che ci hanno garantito autonomia e sicurezza alimentare durante questi mesi difficili della pandemia. Sono gli ambasciatori della qualità italiana, da sostenere e proteggere”.