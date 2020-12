L'incontro tra Conte e Renzi per la verifica di governo subirà uno slittamento: i due dovrebbero riunirsi entro la fine della settimana.

L’incontro previsto per martedì 15 dicembre tra il Premier Conte e il leader di Italia Viva Matteo Renzi nell’ambito della verifica di governo non ci sarà. La causa sarebbe da addurre ad alcuni impegni all’estero di Teresa Bellanova, capodelegazione del partito senza la quale l’ex premier non vuole recarsi a Palazzo Chigi.

Verifica di governo: Conte Renzi

Il ministro per l’Agricoltura è infatti impegnata in Lussemburgo per il Consiglio europeo che si occuperà della questione dei semafori sui prodotti alimentari. Ritenendo la sua presenza fondamentale nell’incontro con il Premier, Renzi ha quindi chiesto di rinviarlo alla serata di mercoledì oppure a giovedì o venerdì.

“Non mi va di andare a Chigi senza la capodelegazione perché questa discussione non è un fatto personale e allo stesso tempo non mi sembra logico che un ministro salti un appuntamento europeo importante“, avrebbe infatti scritto ai suoi.

Nel frattempo avrebbe anche chiesto di avanzare delle proposte sul Recovery Fund, uno dei punti che ha creato maggior tensione negli ultimi giorni, al fine di farle confluire in una nota da far pervenire a Conte.

Il leader di Italia Viva ha inoltre specificato che quello dei fondi europei è l’unico tema di cui vuole trattare con il capo del governo, escludendo rimasti e poltrone: “E andremo a dire che noi facciamo politica se possiamo portare avanti le idee, non per difendere due poltrone“.

Ora spetta al Premier fissare un nuovo incontro dopo quelli già avuti nella giornata precedente con le delegazioni del Movimento Cinque Stelle e del Partito Democratico.