Intervenendo durante la trasmissione Tagadà, la sottosegretaria al ministero della Salute Sandra Zampa ha confermato l’ipotesi del governo di istituire una zona rossa o arancione su tutto il territorio nazionale per la vigilia di Natale: “Il 24 dicembre quasi tutta l’Italia sarà arancione o rossa.

[…] Dobbiamo fare in modo che scenda la curva dei contagi e per fare questo bisogna stringere di più. I lavori del Cts sono iniziati ieri. I tecnici devono consegnare al Governo uno strumento il più possibile utile per correre più forte del virus e prevenire”.