De Luca interviene sulla zona rossa a Natale chiedendo scelte chiare e tempestive.

Il governo lavora in queste ore. con il Comitato tecnico scientifico per valutare l’ipotesi di istituire la zona rossa durante il periodo delle feste di Natale, per provare a contrastare in maniera più netta la diffusione del contagio del coronavirus.

C’è però una spaccatura netta all’interno della maggioranza tra ministri più rigoristi come Speranza, Boccia e Franceschini, e chi, come il presidente Conte, vorrebbe evitare di ricorrere ad una decisione di questo tipo. In mezzo tante polemiche da parte delle forze di opposizione, e non solo, che lamentano ritardi ingiustificabili. Sul tema ha detto la sua anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca: “Sono irritato e indignato perché nel nostro Paese non si riesce mai ad avere una misura chiara“.

De Luca sulla zona rossa a Natale

“Si continuano a prendere mezze misure di demagogia – precisa De Luca – che allungano i tempi della crisi. Prendano una decisione chiara e forte, come fanno altri paesi come la Germania. È indecente anche l’algoritmo. La Regione più in difficoltà è il Veneto che è in zona gialla da sempre, ancora oggi. È possibile avere queste assurdità in un paese serio?”. Un punto di vista chiaro e netto quello del presidente della Regione Campania che spinge l’esecutivo ad assumere decisioni chiare e preventive, senza curarsi del fatto che queste possano essere impopolari.

De Luca critica poi anche la possibilità che le famiglie possano riunirsi nei giorni di festa. “Mi è capitato di ascoltare qualche dichiarazione di esponenti di Governo secondo cui dobbiamo consentire alle persone anziane di andare in famiglia nei 2-3 giorni di feste. Questo – afferma il governatore campano – non è un atto di generosità, è un atto di idiozia e di irresponsabilità“. “Abbiamo detto – ha concluso – che quest’anno non ci sarà né Natale né Capodanno, se vogliamo essere seri e se non vogliamo, per 2 o 3 giorni di rilassamento, piangere lacrime amare a gennaio”.