Salvini e la Lega subiscono un lieve calo dei consensi negli ultimi sondaggi politici. Fuori dal podio il M5S e Matteo Renzi.

Secondo quanto elaborato da YouTrend engli ultimi sondaggi politici, la Lega di Matteo Salvini risulta scendere nei consensi sotto il 24%. Rimane il primo partito in Italia, davanti al Pd di Zingaretti e M5S, in netta ripresa rispetto a dicembre.

Italia Viva cresce grazie al botta e risposta avvenuto negli ultimi giorni tra Renzi e Giuseppe Conte.

Sondaggi politici, Salvini e Lega in calo

Una supermerdia elaborata per Agi da Youtrend, portale che si occupa di sondaggi e tendenze italiane, ha simulato dei nuovi sondaggi politici, e non arrivano buone notizie per la Lega di Matteo Salvini.Il leader del Carroccio, infatti, perde quota, scendendo nei consensi al 23,7% rispetto al 10 dicembre. Un brusco calo che però mantiene sempre la Lega al primo posto tra i partiti italiani più votati.

Al secondo posto troviamo il Pd di Zingaretti che rispetto al precedente sondaggio rimane fermo sul suo 20,6% di consensi. Terzo posto per Fratelli D’Italia di Giorgia Meloni che conferma il 16,2%. Lieve calo per Forza Italia (da 7,1 scende a 7%).

Il M5S riprende voti salendo al 14,8%. Il centrodestra nel suo complesso registra un soldio 48%. Il centrosinistra da solo, quindi senza l’appoggio di Leu e M5S, si ferma al 29%.

Il leader di Italia Viva Matteo Renzi da giorni minaccia il governo Conte con scelte importanti (dimissioni ministre), ma nonostante queste dichiarazioni coraggiose il consenso sale leggermente (3,2%). Infine troviamo +Europa al 2%, Verdi all’1,6% (+0,1%) e Leu al 3,3% (rispetto al 10 dicembre).